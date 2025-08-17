Banda do Río sigue precintada al baño y el PP pide una hoja de ruta

La bandera roja de no apta para el baño siguió ayer ondeando en la playa urbana de Banda do Río, en Bueu, que sigue también con un precinto que el Concello colocó para evitar que los bañistas se acerquen al mar, después de que la última analítica de la Consellería de Sanidade, dentro de su campaña de control de aguas de baño, diera contaminación por fecales.

La analítica realizada el lunes pasado por Sanidade arrojó niveles de Escherichia coli (E.Coli) y enterococos intestinales por encima de las 2.000 unidades cuando el máximo permitido son 800 y 500, respectivamente. La concejala de gobierno y ante la ausencia del alcalde, Félix Juncal, responsable en este asunto, Silvia Carballo, asegura que el precinto no se levantará hasta que «notifique Sanidade el fin de la contaminación», aunque no puede precisar cuándo será.

Mientras tanto, la portavoz del PP de Bueu, Elena Estévez califica de «vergoña» el cierre al baño de esta playa, motivada al enésimo episodio de contaminación, a demás en el puente de la Asunción de María y en pleno agosto. El grupo municipal popular considera que la culpa es exclusiva del gobierno local del BNG «pola súa incompetencia e falta de mantemento absoluto da rede municipal de saneamento» y pide saber de una vez por todas la hoja de ruta del BNG ante esta reiterada situación de contaminación.

Lamenta que sea Bueu la «zona cero de las clausuras de arenales en la provincia de Pontevedra por las malas condiciones del agua derivadas de los restos de fecales procedentes de los sumideros y que estas repetidas circunstancias estén afectando a los vecinos, al tiempo que ofrezcan una «malísima imaxe e publicidade» del municipio.

Elena Estévez reconoce que la red municipal de saneamiento está en muy malas condiciones ya que los episodios de contaminación son continuos y que esto es una exclusiva competencia municipal que, en el caso de Bueu, no funciona correctamente «pola exclusiva incompetencia do goberno do BNG, que non é que de xestionala cuns estándares mínimos de calidade e non pode alegar falta de tempo, de investimento, nin de nada, porque leva 18 anos ininterrumpidos dirixindo o Concello». Lamenta Estévez que los fondos que pide el Concello a Xunta y Diputación sean para obras en Montero Ríos o Pazos Fontenla y se olvide del saneamiento: «O executivo local cansouse de presumir de que recuperou esa praia, así que agora agardamos que tamén saian públicamente a botarse flores e a facer autobombo para anunciar que quedou pechada polos vertidos, que veñen derivados da súa mala xestión coa depuradora e a rede», ironiza.

La portavoz popular en Bueu considera que ahora la solución a los problemas del saneamiento serán más complejos y costosos y dice que ver estos días la playa de Banda do Río clausurada «é un exemplo de cómo está Bueu».