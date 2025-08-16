Sofocados tres focos de incendio en Ermelo, en el límite de Bueu con Moaña

Los conatos de incendio vuelven al lugar de Ermelo, en la parte alta del municipio de Bueu y lindando con Moaña, que ya a finales de julio registró el primer fuego forestal de importancia del verano en esta comarca, nada comparable claro, con lo que está ocurriendo en Ourense y Lugo, pero en el que ardieron 5 hectáreas. Fue intencionado, como también los tres focos detectados a primera hora de la tarde de este sábado, que fueron sofocados por Medio Rural con el helicóptero y medios terrestres. Desde Incendios fueron movilizados 4 agentes, 3 brigadas y una motobomba, además del helicóptero y confirman que ardieron 0,01 hectáreas..

Los focos fueron localizados en zonas distintas del vial de Ermelo a Borullón (Moaña), en donde se encuentra la Protectora de Animais do Morrazo. Debido a la cercanía con Moaña, la Policía Local estuvo en la zona realizando controles a coches que circulaban por si hallaba material incendiario.

Zona quemada en Ermelo. / Santos Álvarez

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que ante la aparición de estos tres fuegos casi a la vez en distintos puntos del monte, desde el Concello se publicó un aviso haciendo un llamamiento al apoyo ciudadano en la vigilancia de los montes, en colaboración con las tres comunidades de Moaña, Meira y Domaio y la Policía Local. En el aviso, piden que si se va por el monte y se ve cualquier conducta sospechosa de prender fuego o de causar daños, se dé aviso por favor ya que esta ayuda puede prevenir incendios y otros daños en las masas forestales de esta zona. Se facilita el teléfono de la Policía Local 986 311656, de Incendios (085) y de Emerxencias (112).