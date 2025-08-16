San Martiño recupera su procesión más antigua

La iglesia parroquial de San Martiño, en Moaña, se llenó ayer de feligreses para asistir, en el festivo con más fiestas del año en Galicia, a la misa y posterior procesión de la Virgen del Rosario y de San Roque, que un grupo de jóvenes ha recuperado con la refundación de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. La parroquia recupera así una de las celebraciones más antiguas del municipio, de la que hay constancia que se realizaba ya en 1641, pero que dejó de organizarse hace tres décadas.

Procesión de San Roque y Virgen del Rosario. | J. Lores

Los vecinos no veían en este festivo a la Virgen y a San Roque salir juntos en procesión por el atrio, como ayer los volvieron a ver contribuyendo a que la parroquia recupere el esplendor de antaño, que perdió a lo largo de los años cuando fue segregada por el párroco al abrir la iglesia del Carmen en 1964 para atender a la población del casco urbano que crecía junto al mar.

La iniciativa de la recuperación de esta procesión ha sido de un grupo de jóvenes que han vuelto a refundir la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, después de que en 1931 dejara de tener actividad, aunque siguieran sus cultos, como el Desenclavo en Semana Santa.

La Cofradía había nacido el 7 de octubre de 1672 por iniciativa de Catalina Vásquez de Pígara, vecina del barrio de Sabaceda, que donó la antigua talla de la Virgen y se convirtió en su mayordoma, como también hizo después con los Dolores.

La II República, la Guerra Civil y los años del franquismo provocaron la suspensión de muchas cofradías. San Martiño había llegado a tener nueve y se quedó sin ninguna, por lo que la recuperación de la de Nuestra Señora de la Soledad supone todo un paso adelante para revitalizar esta parroquia del rural que vio perdida la mitad de su población y territorio en 1964. La procesión de ayer de la Virgen del Rosario, una imagen que data de 1863; y de San Roque, de 1806, que hoy vuelve a salir en procesión en su día grande, ha sido la primera actividad de esta cofradía que el lunes se presenta a los vecinos, en una reunión en la iglesia parroquial a las 20:30 horas.