Protección Civil de Moaña ayuda a confinar una aldea en Xinzo: "Esto es un infierno"

Viendo cómo arde Galicia, en donde los incendios forestales están arrasando el sureste de la provincia de Ourense y distintos focos se unen en una gran bola de fuego que calcina casas, campos y vehículos por donde pasa, cualquier conato de incendio causa sobresalto entre los vecinos de O Morrazo. En la zona de Sanchilán, en Moaña, junto a la carretera PO-313 que comunica el municipio con Marín, los vecinos llevan esta semana con tres alertas consecutivas por incendios forestales, que además son intencionados. Ocurrieron en la noche del martes, madrugada del miércoles y el último en la noche del jueves junto a los mismos chalés abandonados de las dos ocasiones anteriores, y en una arboleda llena de maleza que pone en peligro casas. Al otro lado de la carretera se encuentra también la gasolinera de Sanchilán.

Hasta la zona volvieron a acudir los bombertos de O Morrazo, junto a Policía Local y Protección Civil de Moaña que ayer fue movilizada por la coordinadora provincial de Protección Civil para ayudar en los incendios en Ourense. Desde la agrupación de Moaña se desplazaron dos voluntarios —su presidenta y el subjefe—.

El punto de encuentro de los voluntarios fue en O Carballiño, desde donde los desviaron a zonas de trabajo para ayudar, sobre todo, en las labores de evacuación. Allí ya estaban otros compañeros de Tui y de Tomiño, por ejemplo.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se extraña de que este tipo de ayuda se pida directamente a las agrupaciones de Protección Civil y no lo haga la Xunta, que es la que tiene el mando en emergencias, de forma coordinada a los concellos para que no ocurra como con la dana en Valencia y acabe no siendo efectiva.

Las dos personas voluntarias de Protección Civil de Moaña estaban a última hora de ayer colaborando en el confinamiento de una aldea en Xinzo de Limia, ayudando a sacar gente de las casas y soltar animales. Aseguran que se han enfrentado a un auténtico infierno.

Bomberos y Protección Civil, a última hora del jueves sofocando el fuego junto a los chalés abandonados de Sanchilán.. / Fdv

En la zona de Sanchilán hay al menos tres casas que pueden verse muy afectadas si se propaga uno de estos fuegos intencionados, una de ellas en donde reside una mujer de edad avanzada, en cuya propiedad se acumulan restos de todo tipo, ya tiene permanentemente una manguera en la finca para que se haga uso de ella, llegado el caso, como también otra vivienda próxima a los chalés.

PO-313 con los terrenos a la derecha en donde se suceden los conatos de incendio y la gasolinera a la izquierda. / Fdv

Se sabe que los fuegos son intencionados porque la primera vez que los grupos de emergencias acudieron a sofocarlo, vieron huir a un grupo de tres jóvenes. Los vecinos saben que los chalés abandonados sirven de cobijo a estas pandillas de jóvenes, menores de entre 12 y 15 años en muchos casos, y que en ocasiones se dedican a «jugar con fuego». No pueden confirmar si plantan fuego de forma conseguida o las llamas se avivan con el viento.

Un vecino muestra el arbolado en donde plantan fuego. | FdV

Los jóvenes no han podido ser identificados porque logran escapar, pero los vecinos temen que un día pueda ocurrir algo grave. Hasta el momento la rapidez con la que han actuado Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que son alertados también de inmediato por los vecinos nada más ver una pequeña columna de humo, han evitado males mayores, pero la chispa está ahí y la maleza rodea a estos chalés que están abandonados desde la crisis económica y pasaron a un banco. «Si el bosque planta fuego será muy difícil frenarlo y puede llegar hasta la iglesia del Carmen», señalan en Protección Civil, que no comprenden cómo viendo lo que está ocurriendo en Galicia y en otras partes de España, con personas fallecidas en las labores de extinción, no cesan en este tipo de actividades pirómanas.