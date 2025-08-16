Piden hogar para Rocky, el perro que vivía en un gallinero
REDACCIÓN
Moaña
La Protectora de O Morrazo sigue pidiendo colaboración para encontrar un hogar para Rocky un cruce de pastor alemán que vivía encerrado en un gallinero en A Portela, con otros cuatro perros, atado con una cadena muy corta. Él sigue sin encontrar hogar un año después.
