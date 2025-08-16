O Hío, la danza del verano

Otra vez con el sol golepando la piedra del atrio de la iglesias de O Hío, donde el Cruceiro de Ignacio Cerviño preside toda la danza que se ofrece para que San Roque intermedie, la ancestral danza se bailó con ese ritmo sosegado y monótano, donde una sola gaita, con un tambor mantienen el compás que después siguen las damas y galanes a golpe de castañuelas. Era el de ayer el primer oficio que presidía también el nuevo cura de O Hío, Juan Pego, ganado para la causa por los feligreses entusiastas de su santo patrono.

Diez galanes y cinco damas danza al sol en medio de cientos de curiosos que cubren todo el atrio; muchos son vecinos, fieles que no dudan, otros turistas y curiosos que se acercan a presenciar ese peculiar baile, en la que cinco jóvenes, con la vestimenta antigua de los peregrinos, ejercen de damas, mientras que otras 10 personas, generalmente con más edad, toman el oficio de galanes, con un guía que va marcando los pasos. Tras las venias dentro de la iglesias de O Hío, el grupo de danza: ellos con camisa blanca, chaqueta azul, pantadlón blanco, corbata verde y sombrero de terciopelo; las damas, con el ya mencionado traje de pegregrino. Se danza con paciencia, como si el día no tuviera horas, no hay gritos ni aplausos. Nada altera la concentración de los danzantes, que tras un primer baile en el atrio de la iglesia siguen al santo en su procesión por la calle principal de O Hïo, en la zona de O Iglesario. Una guarnició de files, la mayoría mujeres, cubre los laterales de la procesión con un vela encendida, no por el sol, que bien pudiera. Una vez realizado el recorrido se regresa al templo y después de que el santo volviese a ocupar su sitio en el mismo, se vuelve otra vez a bailar esta danza ancestral, esta vez, ya si chaqueta, para soportar mejor el calor.