Una manada de caballos obliga a cortar el tráfico en la Autovía do Morrazo

Los animales salvaron la alambrada y pastaban junto al túnel de Coiro

Intervinieron Policía Local y Emerxencias-Protección Civil Cangas

Caballos al pie de la Autovía do Morrazo, junto al túnel de Coiro, este viernes.

Caballos al pie de la Autovía do Morrazo, junto al túnel de Coiro, este viernes. / FdV

Gonzalo Martínez

David García

O Morrazo

Las manadas de caballos que pacen en libertad en los montes de la comarca y bajan a zonas urbanas en busca de mejores pastos han vuelto a protagonizar incidentes de tráfico.

Cerca de una veintena de ejemplares franquearon este viernes, a primera hora de la mañana, las alambradas que protegen la Autovía do Morrazo en el entorno del falso túnel de Coiro para comer la hierba que rodea la valla quitamiedos y obligó a Policía Local y Emerxencias-Protección Civil de Cangas a cortar el tráfico unos 15 minutos hasta espantar a los animales.

Una decena de ejemplares, pastando en San Cosme. 15 agosto 2025. O Morrazo

Una decena de ejemplares, pastando en San Cosme. / FdV

El despliegue se produjo en torno a las 9 y media de la mañana, cuando varios conductores alertaron de la presencia de los équidos (la mayoría, yeguas de cría con sus potros y un semental o garañón) al pie de la calzada y del riesgo de que llegaran a sortear la valla y poner en peligro la circulación rodada.

Los efectivos municipales cortaron el tránsito en ambos sentidos alrededor de un cuarto de hora que aprovecharon para redirigir a los caballos hacia el monte abierto, en el entorno de Augalevada. Posteriormente, avisaron a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para que revise el estado de la alambrada junto a la autovía.

Los grupos de caballos mostrencos también se hicieron sentir estos días en núcleos habitados y viales como A Fraga, en Moaña, o el entorno de San Cosme y A Portela, entre Cangas y Bueu.

