Una manada de caballos obliga a cortar el tráfico en la Autovía do Morrazo
Los animales salvaron la alambrada y pastaban junto al túnel de Coiro
Intervinieron Policía Local y Emerxencias-Protección Civil Cangas
Las manadas de caballos que pacen en libertad en los montes de la comarca y bajan a zonas urbanas en busca de mejores pastos han vuelto a protagonizar incidentes de tráfico.
Cerca de una veintena de ejemplares franquearon este viernes, a primera hora de la mañana, las alambradas que protegen la Autovía do Morrazo en el entorno del falso túnel de Coiro para comer la hierba que rodea la valla quitamiedos y obligó a Policía Local y Emerxencias-Protección Civil de Cangas a cortar el tráfico unos 15 minutos hasta espantar a los animales.
El despliegue se produjo en torno a las 9 y media de la mañana, cuando varios conductores alertaron de la presencia de los équidos (la mayoría, yeguas de cría con sus potros y un semental o garañón) al pie de la calzada y del riesgo de que llegaran a sortear la valla y poner en peligro la circulación rodada.
Los efectivos municipales cortaron el tránsito en ambos sentidos alrededor de un cuarto de hora que aprovecharon para redirigir a los caballos hacia el monte abierto, en el entorno de Augalevada. Posteriormente, avisaron a la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para que revise el estado de la alambrada junto a la autovía.
Los grupos de caballos mostrencos también se hicieron sentir estos días en núcleos habitados y viales como A Fraga, en Moaña, o el entorno de San Cosme y A Portela, entre Cangas y Bueu.
