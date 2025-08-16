Localizan a un bañista con un camping gas en Areacova para asar sardinas en la playa

La patrulla de la Guardia Civil, junto a un agente de la GNR portuguesa que colabora en el control de la zona de playas este verano, tuvo que desplazarse hasta el arenal de Areacova, en la parroquia de Aldán, debido a una familia que no dudó, cuando se acercaba la hora de la comida, en instalar una cocina de camping gas en la zona dunar del arenal, para asar unas sardinas. No se sabe si el fuego ya estaba encendido cuando llegaron los agentes, pero en la cocina había una sartén.

Las personas que estaban en la playa, muy concurrida debido a la jornada del festivo, no daban crédito a lo que veían, ya no sólo por ponerse a asar unas sardinas, sino por el hecho de encender un fuego de forma irresponsable en la zona de la duna, en donde hay pinos con maleza muy seca por laf alta de lluvias, y que podría provocar un incendio.

El primer fin de semana de julio, la Policía también tuvo que acudir a la playa de Lapamán en Bueu porque una persona se puso a realizar un asado en la misma arena cerca de la orilla. En esa ocasión, el Concello fue apercibido por la Asociación Adeac que concede las banderas azules de calidad en el arenal, porque por este tipo de cuestiones podía perder la enseña. En el caso de Areacova, no hay bandera azul de por medipo, ya qeu este año el Concello de Cangas renunció a ellas. La patrulla aún tuvo que esperar un rato para que la persona responsable del campi9ng gas se presentara, como así hizo y la retiró. Eso, sí, fueron identificados.

Barcos abarloados en la playa de Arneles en O Hío. / Fdv

Por otra parte, la Policía también actuó en Arneles para separar al menos media docena de barcos de recreo que estaban «abarloados»,amarrados unos a otros haciendo hilera frente a la orilla. La avalancha de barcos en este arenal está generando quejas.