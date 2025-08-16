Las «furnas», sustos a pie de mar entre Areamilla y Santa Marta

El accidente sufrido el jueves por un menor que permanece hospitalizado en estado grave en el Álvaro Cunqueiro ha puesto de actualidad las «furnas» que bordean la senda costera entre Areamilla y Santa Marta, donde se han producido varios «sustos» protagonizados por personas y animales.

Los vecinos refieren «resbalones» de curiosos que se acercan a contemplar las grutas naturales como tajos sobre el terreno, protegidas por vallas de madera, y también rescates como el que obligó, en abril de 2012, a intervenir a los bomberos para salvar a un perro que se coló entre los barrotes y acabó en el precipicio a varios metros de profundidad.

Una de las cavidades que llega hasta el mar. / FdV

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, considera que las «furnas» disponen de las medidas básicas de seguridad, aunque en cualquier espacio natural hay riesgos y se deben extremar las precauciones. El Concello no se siente responsable de los despistes, aunque está dispuesto a revisar las medidas y plantea la opción de reforzarlas con más travesaños.

Para ello debería valorarlo con los comuneros de Darbo y particulares que también son titulares de terrenos en ese zona, además de la implicación de otras administraciones, sostiene la regidora.

El vallado de estas grutas a cielo abierto es relativamente reciente, y los vecinos veteranos recuerdan que hasta hace poco más de dos décadas ni siquiera había carteles informativos, por lo que cualquier transeúnte que desconocía las peculiaridades del terreno podía «colarse» y precipitarse al mar por esa cavidad.

El paseo por el litoral, de unos dos kilómetros de longitud y muy concurrido, surgió con la instalación del colector de saneamiento de Aldán a la depuradora de A Congorza, adjudicado en 1998 y rematado tras dos años de obras.

Era alcalde José Enrique Sotelo (PP), que tuvo la habilidad de aprovechar la canalización de la tubería para cubrirla con una senda que ahora transitan centenares de personas al día, sobre todo cuando hace buen tiempo. Además, el Concello no gastó un euro en la actuación, que costeó Augas de Galicia, y el conselleiro de Medio Ambiente, José Manuel Barreiro, acudió a inaugurarla con Sotelo.

«Nació así el sendero estrella de Cangas», refieren las crónicas periodísticas. Además de las vistas sobre la ría, con las islas Cíes al fondo, el trazado pasa justo al lado de una de las «furnas» de la llamada Ensenada do Furnelo, un agujero en la tierra que comunica con una de las cuevas naturales de la costa. Fue vallada para evitar accidentes, pero aún así muchos paseantes se paran intentando otear el fondo de la gruta y escuchar el ruido de las olas surgiendo de la boca de la «furna».

La senda tiene continuidad hacia el oeste a través de viales asfaltados, el paseo de madera de Areamilla, por el barrio de Liméns y, a través de monte, hacia Nerga. En sentido contrario se llega al centro de Cangas bien por Balea, bien por O Salgueirón, por el camino que circunda la vieja conservera de Massó. Al estrenarla, se anunció como germen de una ruta peatonal que permitiría recorrer Cangas de una punta a otra disfrutando de sus riquezas naturales y con el mar en el horizonte.