El día más especial para el alcalde de Bueu.

En su larga trayectoria como regidor del Concello de Bueu, Félix Juncal, ha oficiado un sinfín de bodas civiles. Todas importantes y especiales. Pero seguro que para él ninguna lo era tanto como la de ayer: quien se casaba era su hija, Antía Juncal Avendaño, que contraía matrimonio con Cristian Álvarez Martínez. Una ceremonia emotiva para todos los presentes. Desde aquí le deseamos toda la suerte y felicidad del mundo a los ya marido y mujer... y a sus familias.

¿Quién se cargo el letrero del banco rojo?

El letrero con el que se identifica al «banco rojo» sito en una esquina de Alameda Vella de Cangas fue retirado sin compasión. Pegada al respaldo, la placa no alteraba el paisaje, ni debía molestar a nadie. Pero como iba camino de convertirse en tradición algún inculto, que siempre los hay, decidió retirarlo. Porque como dijo el sabio, siempre hubo analfabetos, pero antes esta gente lo llevaba con vergüenza, mientras que ahora se sienten orgullosos de vivir en lo simple. Porque no quiero pensar que fueran los obreros que trabajaron en la reforma de la Alameda Vella quienes cometieron el error.

Los guardias "bacenillas", se les echa de menos

En estos tiempos de frenético tráfico por el casco urbano de Cangas se echa de menos aquellos policías locales que llevaban una «bacinilla» en la cabeza y dirigían el tráfico con maestría. Él era el centro, la rotonda de ahora, el semáforo de un poco antes. Ahora solo vemos a algún policía regulando el tráfico cuando hay un accidente, pero para nada cuando el tráfico es intenso y los semáforos no dan abasto.