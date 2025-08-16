Culto a la carballeira de Bronlle con una fiesta popular con artesanía, música y «xantar»

Fiel a la recuperación de tradiciones, Moaña también volvió a celebrar ayer la Festa Popular de Bronlle, todo un culto a la carballeira que le da nombre, junto a la iglesia de Santa Eulalia de Meira, y que el Concello recuperó en 2017, implicando al tejido social de la parroquia que sigue colaborando en la celebración de esta fiesta. Ayer, el día de calor matizado por los golpes de niebla en la ría, se vivió al cobijo de los robles de esta carballeira, en donde hubo una amplia programación deportiva, de senderismo, se disfrutó de la artesanía, de la música y de un «xantar» con pulpo y huevos fritos con pan de maíz.

Actuación de Peter Punk Pallaso en la carballeira. / Fdv

La jornada se abrió con mountain bike con Bicivoladores y andaina hasta el Castelo da Torre e Pozo Garrido. En el recinto de la carballeira se abrió una feria de artesanía, se practicó zumba con un obradoiro y Meiramar-Axóuxeres dirigió una foliada. Las familias disfrutaron con la actuación del Pepter Punk Pallaso, juegos populares y con un obradoiro de baile con Meiramar. El concierto de Fiandola puso remate a la fiesta.