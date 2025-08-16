Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
La ordenanza aún está en fase de exposición y ni Policía ni Guardia Civil pueden actuar | «Somos conscientes de que son perniciosas para el turismo, de ahí que hiciéramos la normativa de estacionamiento», señala la alcaldesa
La masiva presencia de autocaravanas y caravanas en Cangas no hace más que crecer, a más ritmo que las quejas, que también lo hacen, de Areamilla hasta O Hío y Aldán. Pero no hay forma de atajar esta invasión en los aparcamientos que se produce de forma colérica durante la noche.
Dimos cuenta esta misma semana que el lunes, los vecinos de Areamilla habían contabilizado la presencia de hasta 18 autocaravanas en las inmediaciones de la playa del mismo nombre, mientras el aparcamiento de pago, que cobra 5 euros por estacionar, estaba vacío. Supimos que la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, se había puesto en contacto con la Guardia Civil con el propósito de que procedieran a su desalojo.
Después pudimos comprobar que las fuerzas del orden no actuaron, porque no podían según la interpretación de la ley. Desde hace unos años, Tráfico considera a las autocaravanas como un vehículo más, a las que no se puede acotar un aparcamiento específico. En la noche del jueves, Areamilla volvía a estar llena de autocaravanas y, según los vecinos, eran las mismas que el lunes.
También se quejaban de los coches aparcados en lo que era el antiguo campo de fútbol de Massó, propiedad de Abanca. Pensaba que esta zona y la que está próxima a A Lagoa de Massó estaban protegidas. Sagrario Martínez recordó que el Concello había procedido a la limpieza del campo de fútbol de Massó a cambio de que pudiera ser utilizado para aparcamiento.
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), no duda en señalar que la elaboración de una ordenanza que regule el estacionamiento y pernocta de las autocaravanas se debe precisamente a que considera que son perniciosas para el turismo de Cangas: emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de residuos y otros impactos ambientales. Ahora mismo, la ordenanza confeccionada por el Concello está en periodo de exposición pública.
La Policía Local de Cangas tampoco actúa, por la misma razón que no lo hace la Guardia Civil. Sí que lo hace cuando se despliegan elementos como mesas sillas y, como sucedió esta misma semana, con una tienda de campaña encima de una autocaravana. En otros municipios como O Grove o Vilagarcía de Arosa también se lucha cuerpo a cuerpo contra el autocaravanismo.
Falsos anuncios de los comuneros para evitar aparcar en Temperáns
«Desde hai uns días están a aparecer estes papeliños nos coches estacionados perto da praia de Temperáns. Esta comunidade de montes NON ten nada que ver con estas mensaxes. Trátase dunha usurpación de identidade que xa foi denunciada onde corresponde». Es la advertencia de los comuneros de la parroquia de O Hío tras aparecer en los parabrisas de los coches aparcados en la explanada próxima a la referida playa avisos con su membrete de los que no son responsables.
«¡Aviso importante!» De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección del medio ambiente y ordenación del territorio, queda expresamente prohibida aparcar en esta zona, excepto organismos oficiales», rezan los folletos, a color y tamaño folio, con el supuesto logotipo de la Comunidade de Montes de O Hío, que ha tenido que salir al paso y denunciar esta «usurpación de identidade». Los hechos ya se han trasladado a la Guardia Civil para que los investigue.
