Cangas disfruta de sus oportunidades locales

Artículos a precios reducidos para estrenar la nueva temporada para los clientes y un alivio del stock para los establecimientos del comercio de proximidad. Con este objetivo se inauguró ayer a las 10:30 horas la vigésima edición Feira de Oportunidades de O Morrazo en Cangas, organizada por la Asociación de comercio local (Acica) integrada en Fecimo. El ir y venir que se podía ver el jueves por la zona de los Xardíns do Sinal culminó con 28 jaimas que ofrecen hasta el domingo una gran variedad de productos para aquellos que se acerquen. Algunas personas ya aprovecharon el día festivo de ayer para hacer sus compras.

El público no defraudó a esta cita anual en Cangas. Muchos ya se habían presentado desde primera hora, haciendo cola para el momento de la apertura. Los vendedores concuerdan que la causa de la gran afluencia fue el tiempo nublado y las agradables temperaturas que hubo durante toda la mañana. Aunque también hubo quien venía atraído por los precios, que no sobrepasaban los 25 euros en muchos productos. En algunas carpas había anunciados descuentos de entre el 20 y el 40%.

Algunas de las carpas de la Feira. / Jose Lores

En su mayoría eran artículos de ropa para todas las edades, entre las cuales había prendas para la vuelta al colegio de los más pequeños. Candela Carvajal, empleada de la tienda de moda canguesa Noetta, afirma que esta primera mañana, los artículos más vendidos entre los usuarios que se acercaron a la Feira fueron «las partes de abajo como vaqueros que es lo que gente más va a utilizar durante el otoño».

Y acompañando la ropa, también hubo quien se dedicó a los complementos como anillos, pulseras, pendientes, collares o gafas. Según las declaraciones de Mónica Gándara, de Parair, estas últimas fueron las más vendidas en la primera mañana de feria

Pero la ropa no fue la única protagonista entre los estantes. También había carpas donde lo que abundaban eran las muñecas, los juegos de mesa e incluso cubos de rubik. Una de estos establecimientos fue la moañesa Din y Don, que ofertaba juegos para hasta los 12 años. Javier Freire, vendedor de la juguetería moañesa, lo más solicitado fueron las muñecas de la colección Rainbow High.

El público ayer en la Feira. / Jose Lores

Y para completar todo este abanico del comercio comarcal, también había dispositivos electrónicos y de telefonía móvil. Este es el caso de Tecnosat, tienda para la que trabaja Ramón Pérez, quien indicó que los móviles fueron los más vendidos durante esta primera mañana de Feira. Añadió que eventos como éste «ayudan a fomentar el consumo en el comercio local, dando una alternativa a la gente a la compra por Internet o en grandes superficies».

A modo de incentivo de las compras, con cada una se ofrecía al cliente un boleto que podía intercambiar por un regalo en el puesto de FECIMO. Entre los artículos había sombrillas, abanicos, parasoles para el coche, tazas y totebags. En esta jaima se encontraba Pedro Cerqueira, gerente de Fecimo desde septiembre. De acuerdo con Cerqueira, «la Feira está siendo un éxito, ha habido muchísima gente en todo momento; prevemos llegar a los 15.000-16.00 visitantes este fin de semana».