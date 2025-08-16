Bueu cierra al baño la playa de Banda do Río e iza la bandera roja

El Concello de Bueu ha decidido cerrar al baño la playa urbana de Banda do Río tras conocer el resultado de la analítica realizada esta semana por la Consellería de Sanidade dentro de su campaña de control de aguas de baño. Para disuadir a usuarios y bañistas se colocó una larga cinta en toda la orilla, desde la esquina del puerto hasta Can do Penedo. Una medida que se complementó con el izado de la bandera roja, que prohíbe el baño.

Esta medida coincide justo con uno de los fines de semana con más afluencia de visitantes y en el que el calor invita a ir a la playa. Desde el Concello de Bueu quieren advertir de manera clara a los usuarios que en este momento no es recomendable bañarse en Banda do Río. Los parámetros que controla la Consellería de Sanidade son dos: Escherichia Coli (E.Coli) o fecales y enterococos intestinales. En el primer caso el tope máximo autorizado es de 800 nmp por cada 100 mililitros y en el segundo 500 nmp por cada 100 mililitros. La analítica realizada el lunes por Sanidade constato niveles por encima de 2.000 en ambas variables, muy por encima de lo máximo recomendado.

La cinta para impedir el baño en Banda do Río, ayer. / Fdv

Además de estas medidas de advertencia a los usuarios desde el Concello de Bueu han solicitado a la concesionaria municipal del abastecimiento y saneamiento, Aqualia, una inspección a lo largo del curso del río Bispo para intentar localizar el foco del vertido. Este es el segundo episodio de contaminación microbiológica que sufre Banda do Río esta temporada. El anterior fue en mayo, justo con el comienzo de la campaña de muestreos. Desde mediados de julio los resultados periódicos que publica la Consellería de Sanidade ya apuntaban un aumento en la presencia de E.Coli –por encima de 650 nmp por cada 100 mililitros– y en el primer análisis de agosto los índices ya son constitutivos de un episodio de contaminación microbiológica.

El de Banda do Río no es el único caso detectado en el primer muestreo de agosto en la comarca de O Morrazo. En la playa moañesa de O Canabal el nivel de enterococos intestinales es de casi 800, por lo que se recomienda no bañarse en esta zona.