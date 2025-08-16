Bueu celebra su Carnaval de Verán en Banda do Río

La hostelería de Banda do Río, en Bueu, celebra hoy una nueva edición del «Carnaval de Verán», con música y disfraces. Este año, debido a problemas de plazos para obtener el permiso de Portos de Galicia, las actuaciones se trasladarán al interior de los locales. El «carnaval no para» y la organización avanza que habrá una fecha con las actuaciones en el exterior.