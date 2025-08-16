Entrevista | Andrea Porto Baixista de A Banda da Loba
«Queríamos sinalar co dedo o que é realmente revolucionario, o amor»
As xornadas de «Días de Mar» trae hoxe ás 22:30 horas ao palco da música de Moaña dende Compostela a A Banda da loba. As cinco compoñentes da agrupación compostelá regresan á vila trala súa actuación no Var con Uve en 2018. Esta vez presentan «Lovismo», disco publicado este xaneiro
A Banda da loba é unha agrupación de Santiago de Compostela conformada por Andrea Porto, Estela Rodríguez, Marcela Porto, Iria de Cabo e Xiana Lastra. As lobas composteláns levan 9 anos sobre os escenarios mesturando pop, blues, folk, rock e música tradicional. Hoxe presentarán o seu último disco «Lovismo» ás 22:30 horas no palco da música de Moaña, dentro da programación “Días de Mar”. O grupo regresa á localidade tras presentar en 2018 o seu primeiro traballo, “Bailando as rúas”, no Var con Uve.
-En xaneiro estrearon en Santiago o seu último traballo “Lovismo”. Séntense satisfeitas coa resposta por parte de público?
-Con “Lovismo” o recibimento dende que empezamos foi moi bo. Aínda que nos primeiros concertos de presentación a xente que ven xa nos escoitou antes, en verán sucede unha cousa curiosa: hai xente que está aquí de vacacións e ven de outros puntos de España ou de Europa, e de repente descúbrennos e ao final do concerto achéganse a falar con nós superilusionados e supercontentos. É unha experiencia especialmente bonita.
-Neste último álbum mostran o amor na súas múltiples facetas. Segue calando esta mensaxe nun mundo que cada vez máis individualista?
-Na música e a literatura céntranse máis no amor de parella. Nós queríamos darlle protagonismo ao amor que nos move día a día, polas personas que nos acompañan, polas nosas amigas, polas personas que chegan ao núcelo familiar ou pola propia familia. Támen está presente ese amor identitario, pola nosa cultura, pola nosa lingua, polo noso medio que a veces está tan denostado e se coida tan pouco. E incluso o amor propio cara nós mesmas. Con este disco, queríamos sinalar co dedo o que realmente é revolucionario, que non é outra cousa que o amor.
-Non é a súa primeira vez en Moaña. Como se sinten ao volver tras seis anos de carreira?
-Temos moitas ganas de estar este sábado en Moaña. Dende “Bailando as rúas” a banda cambiou. Musical e personalmente evolucionamos moito, pero seguimos sendo fieis a moitas cousas que defendíamos naquel momento como o compromiso coa lingua, o feminismo e a presenza da literatura das nosas letras. Seguimos sendo as lobas do principio pero versión 5.0 (ri). Só me queda animar a xente a que se pase a vernosque seguro que van gozar con este espectáculo.
