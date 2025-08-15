La Xunta elimina un vertido de aguas residuales en Aldán

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, contribuyó a eliminar, recientemente, un punto de vertido de aguas residuales en el lugar de San Cibrán, en Aldán, en Cangas. Los técnicos del programa de control de vertidos localizaron la incidencia en el marco de sus labores rutinarias de control de vertidos de titularidad municipal. En este caso, se trataba de un vertido en condiciones inadecuadas que termina desembocando en la ría de Aldán, a través de un punto de desalojo de aguas pluviales en la zona de la Alameda de Aldán. El origen se localizó en un pozo de registro de la red.