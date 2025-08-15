Xornada veciñal contra invasoras en Darbo
A Comunidade de Montes en Man Común de Darbo convoca para este domingo, día 17 (ás 9.30 horas no Balcón do Rei), unha nova xornada de control de plantas invasoras, como acacias e eucaliptos, que ameazan a contorna. A iniciativa está aberta a comuneiros e voluntarios, e para organizar a actividade pídese inscribirse no correo cmontesdarbo@gmail.com.
