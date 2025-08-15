Dos voluntarios de Protección Civil de Moaña se desplazan a los incendios en Ourense

La coordinadora provincial de Protección Civil de Pontevedra ha solicitado la colaboración de voluntarios en las agrupaciones municipales para ayudar en el control de los incendios forestales de la provincia de Ourense. Desde la agrupación de Moaña se desplazan dos voluntarios —su presidenta y el subjefe—.

El punto de encuentro de los voluntarios es en O Carballiño, desde donde los desvían a zonas de trabajo para ayudar, sobre todo, en las labores de evacuación. Allí ya estaban otros compañeros de Tui y de Tomiño, por ejemplo.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se extraña de que este tipo de ayuda se pida directamente a las agrupaciones de Protección Civil y no lo haga la Xunta, que es la que tiene el mando en emergencias, de forma coordianda a los concellos para que no ocurra como con la dana en Valencia y acabe no siendo efectiva.

Mientras tanto, en Moaña la agrupación de Protección Civil tuvo que acudir en la noche de ayer a la zona de Sanchilán por la tercera alarma de incendio provocado esta semana, en el mismo bosque junto a unos chalés abandonados al lado de la PO-313.