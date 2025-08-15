Tres heridos en una colisión en O Casal, en Moaña

Dos de las personas resultaron heridas graves y la tercera leve

Se movilizaron cuatro ambulancias y fueron evacuadas a Povisa y al Álvaro Cunqueiro

Los dos vehículos implicados en la colisión en O Casal.

Los dos vehículos implicados en la colisión en O Casal. / FdV

Cristina González

Juan Calvo

Una colisión entre dos turismos en la carretera del Casal, en Moaña, se saldó en la tarde de este viernes con tres personas heridas, que fueron evacuadas a Povisa y al hospital Álvaro Cunqueiro. Un vehículo que circulaba en dirección a Ameixoada, según informa la Policía Local, invadió de repente el carril contrario e impactó contra otro que circulaba hacia Cangas.

Los dos conductores de ambos coches y la ocupante del turismo golpeado resultaron heridos. Dos de las personas heridas resultaron de carácter grave y otra leve, y hasta el lugar se desplazaron cuatro ambulancias: la medicalizada de Vigo, la de Moaña, la de Bueu y la sanitarizada de Moaña.

Además de Policía Local, acudió Guardia Civil de Tráfico que se encarga del atestado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents