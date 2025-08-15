Tres heridos en una colisión en O Casal, en Moaña
Dos de las personas resultaron heridas graves y la tercera leve
Se movilizaron cuatro ambulancias y fueron evacuadas a Povisa y al Álvaro Cunqueiro
Una colisión entre dos turismos en la carretera del Casal, en Moaña, se saldó en la tarde de este viernes con tres personas heridas, que fueron evacuadas a Povisa y al hospital Álvaro Cunqueiro. Un vehículo que circulaba en dirección a Ameixoada, según informa la Policía Local, invadió de repente el carril contrario e impactó contra otro que circulaba hacia Cangas.
Los dos conductores de ambos coches y la ocupante del turismo golpeado resultaron heridos. Dos de las personas heridas resultaron de carácter grave y otra leve, y hasta el lugar se desplazaron cuatro ambulancias: la medicalizada de Vigo, la de Moaña, la de Bueu y la sanitarizada de Moaña.
Además de Policía Local, acudió Guardia Civil de Tráfico que se encarga del atestado.
