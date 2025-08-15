El taller de empleo desbroza el Monte do Mato, paso previo para un área de esparcimiento

Alumnos trabajadores del taller de empleo Granxa da Rúa han realizado el desbroce de maleza y eliminación de especies foráneas en media docena de parcelas del Monte do Mato que son titularidad del Concello de Cangas, con una superficie registrada de 1.436 metros cuadrados. También de otras colindantes, de propietarios particulares y de los comuneros de Coiro, en busca de los marcos o mojones que las separa. La intención es gestionar todo el ámbito con la figura conocida como «custodia del territorio», donde se cede el terreno por un mínimo de 20 años para que sus gestores se encarguen de su mantenimiento y conservación, poniendo en valor el entorno.

Bajo esa figura se quiere desarrollar una gran área de recreo auspiciada por los comuneros de la parroquia y con respaldo municipal. La propuesta tiene el aval de la asamblea y de algunos propietarios que se sumaron a ella porque permite tener limpias y localizadas las fincas forestales sin gastos ni gestiones engorrosas, y el gobierno local espera que se lo trasladen formalmente para dar los pasos administrativos necesarios para hacerlo realidad. La alcaldesa, Araceli Gestido, reconoce que aún no se han dado esos en firme, pero sí de acondicionamiento y limpieza del terreno. Uno de los propietarios se ofreció a aclarar las lindes de otras parcelas próximas e identificar a sus dueños, lo que permitirá «avanzar nese obxectivo», celebra la regidora.