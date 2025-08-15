Los perros en Cangas van por todas las playas

¡Que siguen sin enterarse! Los perros solo tiene destinada una playa en Cangas para ellos, y no son ni Rodeira, ni Vilariño, ni Areacova, ni Areabrava, ni Castiñeiras, ni Melide; por decir algunas en las que permanentemente quejan sus usuarios de la presencia de perros que invaden sin pudor su zona de confort. Tampoco hay playas nudistas en Cangas, al menos de forma oficial. Sí que es cierto que algunas, como Barra o a de los Alemanes se utilizan para practicar este estilo de vida .Pero es que ahora hay gente bañándose desnuda casi en cualquier playa. Y habrá a algunos que le guste y a otros que no. Pero quejas las hay. Este año más que nunca.

El desprecio a los artistas en A Caracola

Causa sorpresa comprobar como hay personas que entienden que un hombre duerma en una hamaca dentro de una obra de arte como es A Caracola de Donón es de lo más normal. Y están equivocados. Es un desprecio por el arte y por los artistas. Las redes nos abocan a un mundo en que se le da importancia a otras formas de vida más estúpidas.