O Hío se prepara para su danza y su festival folk
El sábado se baila a San Roque tras la misa y de noche habrá folk en Vilariño
Los bailarines de la danza de San Roque de la parroquia de O Hío en Cangas volverán a bailar mañana para honrar al santo de los peregrinos. La principal novedad de este año es que al grupo de las “damas”, conformado por cinco niños, se incorpora otro pequeño más para el que es su primera vez. Uno de los peregrinos de año pasado pasa a ser uno de los 10 galanes. Otro de los cambios este año es el vestuario, ya que se renovarán los sombreros, con los que llevan ya 50 años y se encuentran muy deteriorados.
Según declara Cesáreo Coya Portas, uno de los gaiteros que participa en la danza, hace 2 semanas que el grupo lleva ensayando el baile. Hoy está previsto que se lleve a cabo un último ensayo general público en el Pazo do Outeiro a las 20:00 horas.
La misa en honor a San Roque empezará a las 12:00 horas. Terminará sobre las 12.45 horas aproximadamente, momento en el que darán comienzo las venias a la Cruz de San Roque, al estandarte y a la imagen del santo. Después comenzará la danza. Tras ella se llevará a cabo la procesión, cuyo trayecto este año llegará sólo hasta el estanco. Según Coya, esta decisión es por motivos de tráfico. Con el regreso al atrio de la comitiva, se llevará de nuevo la danza y la contra danza, al igual que a la tarde tras la misa de las 18:00 horas.
Por otra parte el entorno de la playa de Vilariño en O Hío acoge mañana una nueva edición de Area e Folk, con actuaciones desde por la mañana y los conciertos centrales, a las 21:30.
Actúan Xosé Lois e Aliboria, Anxo Lorenzo, Sonoro Maxún y Rastreros. París de Toya anima la sesión vermú (12:00 horas), a las 13:30 horas hay foliada abierta y juegos populares para los niños a las 16:00 horas.
