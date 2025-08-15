Moaña excava la historia de su Castelo de Meira

El Concello de Moaña ha aprobado la contratación de la sexta campaña arqueológica -quinta para el gobierno local- en el Castelo de Meira —antes identificado como Torre— que se iniciará en septiembre con una intervención centrada en la torre de homenaje, con la finalidad de localizar el acceso a la misma y analizar el sistema de fortificación, además de las fases de uso y ocupación del castillo, ya que hasta ahora sólo se documentaron niveles de destrucción y abandono del siglo XV.

De esta manera, el gobierno local del BNG con la colaboración de la Comunidad de Montes de Meira, titular del terreno, sigue con la rehabilitación y puesta en valor de este sector del yacimiento que se inició en 2020, tal y como señala la concejala de Patrimonio, Memoria Histórica y Muller, María Ortega. La intervención, presupuestada en casi 48.000 euros según recoge el proyecto de la arqueóloga Nerea Vilariño, está financiada con fondos del Concello, después de que la Diputación, tal y como dice Ortega, eliminara la línea de ayudas. Serán 62 metros cuadrados y se prolongará durante 60 días.

Los trabajos pretenden acceder a estratos anteriores para ampliar el horizonte cronológico sobre los orígenes y evolución del yacimiento, que constituye una estructura fortificada de la época medieval. Está localizado sobre un pequeño outeiro, en el castro denominado As Cidades, en el lugar de Pombal, en Meira. Presenta fuertes pendientes en su vertiente sur en un espacio de dominio visual sobre el valle de Moaña y la ría de Vigo que hablan de por sí de su función defensiva. El recinto, en cuyo entorno hay estaciones de arte rupestre catalogadas, estuvo originariamente rodeado por una pequeña muralla de grandes perpiaños, parte de la cual se conserva en superficie, y otros siguen enterrados. Entre la torre principal y la muralla norte se localiza el patio de armas, un espacio de gran potencial para su futura valorización.

La primera campaña en el yacimiento fue en 1976, con una excavación parcial de la torre que permitió documentar la estructura. La siguiente fue en 2020, dirigida por Elena Taboada Durán, como también dirigió las otras de 2022, 2023 y 2024. En la de 2020 se revisó la excavación integral del área intervenida en 1976 y se amplió el registro planimétrico de la torre, asíi como se recuperó abundante material cerámico, restos de huesos, metales y una posible asa de ánfora romana. Se detectaron tres fases destructivas superpuestas: ataque irmandiño, derribo de Pedro Ávarez de Soutomaior y el episodio moderno. Los trabajos en 2022 se centraron en la muralla exterior; en 2023 afectó al patio de armas en donde se documentó una gran estancia cubierta adoasada a la muralla interior y en 2024 se siguió actuando en la torre y patio de armas.