La manifestación de la sanidad del día 7 se realizará en Domaio

Ya hay lugar y hora para la manifestación que la Mesa Local da Sanidade de Moaña, que preside la alcaldesa, Leticia Santos, acordó celebrar el domingo 7 de septiembre para reclarmar el regreso de las urgencias y que se cubran las plazas médicas. La Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, que forma parte de la Mesa y cuyo portavoz es Gabriel Ferral, acordó que la manifestación se haga en Domaio, a partir de las 11:00 horas.

El motivo no es otro que las posibildiades que ofrece Domaio para visibilizar mejor la reclamación que desde hace tres años lleva a cabo Moaña para recuperar su PAC de urgencias, con concentraciones semanales. Precisamente el día 7 se cumplen 200 semanas de estas concentraciones que los vecinos realizan todos los domingos ante la Casa do mar y que combinan también con otras movilizaciones más fuertes como será la de este domingo día 7. La manifestación partirá a las 11:00 desde el centro de salud de Domaio hacia la rotonda de acceso a la autopista y el puente de Rande.