Festivo de compras en Cangas

La jornada de hoy es día festivo en toda España por la celebración de la Asunción de la Virgen María. Y Cangas no es la excepción. Pero no no significa que la gente no pueda aprovechar para hacer sus compras.

El mercadillo de los viernes sigue en pie. Estará situado donde siempre, en la céntrica calle Eugenio Sequeiros y en las inmediaciones de la Praza da Constitución, alrededor de la plaza de abastos, que sí estará cerrada en esta jornada festiva. Estarán presentes los típicos puestos ambulantes, que normalmente llegan a contabilizarse 200, entre los que vecinos y turistas pueden encontrar ropa, calzado, complementos, fruta, verduras, plantas, etc. El horario de apertura será durante toda la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

Las carpas instaladas para la Feira de Oportunidades. / Fdv

El mercado es paralelo a la vigésima edición de la Feira de Oportunidades de O Morrazo, que abre sus puertas hoy a las 10:30 horas y que continuará el sábado 16 y domingo 17 de 10:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:30 horas.

Este año participarán 28 establecimientos de Cangas, Moaña y Bueu. Entre ellos estarán Artiplán, Atrezzo, Boulevar Libraría Edicións, Chester, Colors, Cool, Cousiñas de Kela, Deportes Plusmarca, Din y Don, Duende, El Rincón de Aria, Informática Logos, La Capellana, Lencería Glamour, Maikel y Best Sport, Makacos, Melena de León, Mercaroupa, Mímate+, Muy mía, Nenes’s Moda Infantil, Nöetta, Osbs Clothing, Parair Complementos, Rincon & Terrier by Po, Tecnosat, Vicky Moda infantil y Xoaniña. Será un buen momento para ir adelantando las compras para el nuevo curso escolar.

La Feira está organizada por ACICA (Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas),entidad que forma parte de Fecimo, y cofinanciada por la Xunta de Galicia junto con el Concello y Abanca.