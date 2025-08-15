Las denuncias por incumplir el plan contra incendios desbordan al Concello de Cangas

«En Cangas el riesgo de peligro es alto». Lo dice el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG) que se encuentra impotente ante los incumplimientos de la ley que obliga a limpiar las fincas a 50 metros de las edificaciones. Todos los días firma comunicaciones para obligar a los propietarios que no cumplen con la ley y también todos los días firma órdenes para que la Policía acuda a realizar comprobaciones. Solo en lo que va del mes de agosto firmó 24 notificaciones y solicitudes de actuación de la Policía Local, 27. Los agentes se encuentran desbordados ante tanta avalancha de peticiones. No hay que olvidar que el Concello comenzó antes del verano una campaña de notificaciones por correo que alcanzaba la cifra de 14.500 propietarios. Pero está siendo imposible realizar todas las notificaciones, a pesar de los intentos. De momento, la cifra está en 5.000 y para llegar a esta cantidad fue necesario utilizar la base de datos que hay en el Concello porque por el correo ordinario se hacía lento.

S.Á. |

El edil de Medio Ambiente está convencido, sin ningún tipo de dudas que el cumplimiento de la mencionada ley es escaso, muy escaso y que son las denuncias de vecinos las que ponen en marcha un mayor grado de cumplimiento. Porque los vecinos afectados, que tienen bosque de eucaliptos y acacias a menos de 50 metros de sus casas denuncian ante el Concello de Cangas y, a veces, lo hacen de forma reiterada. Comenta Antón Iglesias que en muchas ocasiones el denunciante tiene que volver al Concello para advertir que el denunciado cumplió solo a medias con lo que se le pedía. El seguimiento del denominado Plan Municipal de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales es muy complicado. Desde el Concello de Cangas se reconoce que no hay medios y que, tristemente, son las denuncias de unos vecinos contra otros las que ofrecen un panorama bastante triste de la situación. Por eso el concejal de Medio Ambiente no duda, ni se anda con tapujos a la hora de manifestar que el riesgo de incendios es alto porque no se hicieron bien las cosas, en este caso los vecinos.

En el plan municipal había dos zonas pintadas en rojo: la zona sur del bosque que rodea el geriátrico de Aldán, que si es cierto que, al menos, en una ocasión si se actuó, y el entorno de colegio público de O Hío. Respecto a esta última, el concejal de Medio Ambiente confirma que se actuó, pero que se había reclamado porque no se había hecho lo suficiente.

Hay que recordar que en el caso de que los propietarios no cumplan con su obligación de limpiar la franja de protección se darán traslado al Seaga (Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos) para su ejecución de forma subsidiaria, en virtud del convenio firmado entre el Concello de Cangas y la citada empresa pública. De momento, el Sega no intervino en ningún caso en el municipio de Cangas.

Actuaciones del Grupo Municipal de Emergencia

No es el primer verano que el Grupo Municipal de Emergencias actúa en concellos limítrofes para ayudar a los bomberos a sofocar incendios, pero el gobierno municipal está muy preocupado por el hecho de la gran cantidad de días que no hay bomberos en el Parque Comarcal de Morrazo. Desde el departamento de Medio Ambiente se remitieron varias cartas a la Diputación de Pontevedra con el propósito de mantener una reunión con el responsable del ente, con el propósito de recibir explicaciones y, también, establecer convenios de actuación, de ser posible. Pero no hubo respuesta. Sí que la hubo por parte de la Dirección Xeral de Emergencias, a la misiva del mes de mayo, en la que se solicitaba un encuentro para hablar de la posibilidad de conseguir un camión para la brigada de Emergencias. La contestación fue que era mala época para estas cuestiones debido al trabajo que había en el departamento con los incendios.