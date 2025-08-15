Darbo ya tiene el cartel de su romería con charangas, juegos y verbena

La comisión organizadora de la Romaría de Darbo ya tiene a punto su programación. La Novena comienza el 31 de agosto, pero el atrio se animará desde el sábado 6 de septiembre con alboradas por los barrios con las charangas Imperiais y Vai de Baile, pregón, tirada de fuegos, proyección de fotos antiguas, degustación de queimada y actuación de Son das Tabernas y DJ Michi, desde medianoche.

El domingo 7 habrá pasacalles y concierto de la banda de música Belas Artes y verbena con las orquestas Fuego y Fania Blanco Show. El lunes 8, pasacalles y concierto de la banda de Santa Cruz de Rivadulla, misa cantada por la coral Queixumes, procesión, danza y contradanza de Darbo y verbena con Los Players y La Oca Band. El martes 7, pasacalles con la Banda de Vilatuxe, misa solemne con el Orfeón de Moaña, juegos populares y verbena con las orquestas Trébol y Miramar.