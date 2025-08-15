El control en Banda do Río constata altos niveles de contaminación
Los índices superan la barrera de 2.000
Bueu
La Consellería de Sanidade realizó el primer muestreo de agosto en la playa de Banda do Río el lunes 11 y los resultados constatan un elevado índice de contaminación microbiológica. En el parámetro de Escherichia coli (E.Coli) el índice era superior a 2.005, cuando lo máximo permitido son 800. Y en el caso de los enterococos intestinales el resultado era también de 2.005, cuando el tope máximo no debería superar los 500.
Desde Sanidade indican al Concello de Bueu que debe colocar el pertinente cartel en el que se recomienda no bañarse e insta a identificar las causas que provocaron este episodio de contaminación y adoptar las medidas oportunas para ponerle remedio.
