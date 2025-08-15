Bueu prorroga nueve meses el actual contrato de gestión tributaria y fiscal

La recuperación del servicio de gestión tributaria y fiscal del Concello de Bueu aún deberá esperar. Los servicios técnicos municipales recomendaron hace meses adherirse al organismo provincial del ORAL, pero los cambios registrados durante este periodo dentro de algunos departamentos clave para el funcionamiento municipal obligan a posponer esta medida. Por ello, la primera decisión ha sido la de prorrogar temporalmente el contrato con la actual empresa que se encarga de este servicio, Gestión Tributaria Territorial (GTT), durante nueve meses.

La última licitación data del año 2021, por un periodo de dos años con la posibilidad de una prórroga por un máximo de otros dos años. Ese contrato expira el próximo 2 de septiembre, sin tiempo suficiente para que el Concello de Bueu prepare los pliegos para una nueva licitación o para que formalice su adhesión al ORAL, que depende de la Diputación de Pontevedra.

El informe técnico recoge que «debido ás consecuencias acaecidas nos departamentos de Secretaría, Intervención e Tesourería, cos continuos cambios de persoal e prazas vacantes non ocupadas con carácter definitivo ata recentemente» no fue posible iniciar con antelación suficiente el nuevo expediente de contratación.

La Ley de Contratos del Sector Público recoge previsiones ante este tipo de eventualidades. Así, «cuando al vencimiento del contratro no se hubiera formalizado el nuevo que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación» [en este caso el Concello de Bueu] existe la posibilidad de prorrogar el contrato originario. Una opción que se prevé por razones de interés público y que en todo caso tiene una duración máxima de nueve meses.

Durante este periodo el Concello de Bueu, en base a los informes y recomendaciones de los servicios técnicos municipales, deberá decidir si afronta el procedimiento para adherirse al organismo provincial del ORAL o si por contra aún licita una vez más la gestión tributaria y fiscal. La actual empresa presta este servicio desde el año 2016 y la última licitación salió a concurso por un importe de casi 1 millón de euros para un tiempo máximo de cuatro años.