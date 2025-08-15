Bronlle sortea una camiseta del Celta firmada por Aspas

La carballeira de Bronlle, en la parroquia de Santa Eulalia de Meira, acoge hoy una nueva edición de la Festa Popular que lleva su nombre y que organiza el Concello con la colaboración del tejido social de la parroquia. En el sorteo habitual de esta fiesta a favor de Cáritas hay, entre las donaciones de establecimientos, una camiseta del Celta, cedida por el Concello con la firma de Iago Aspas.

El programa arranca con una ruta mountain bike y andaina hasta el Castelo da Torre, habrá feria de artesanía todo el día, zumba (12:30), foliada con Meiramar (13:30), juegos populares, actuación de Peter Punk Pallaso (17:00) y concierto de Fiandola (19:30). Hay un punto de recogida de alimentos y productos de limpieza para Cáritas.