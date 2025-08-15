Bronlle sortea una camiseta del Celta firmada por Aspas
Moaña celebra hoy la Festa Popular en esta caballeira de Meira con actuaciones y comida
REDACCIÓN
Moaña
La carballeira de Bronlle, en la parroquia de Santa Eulalia de Meira, acoge hoy una nueva edición de la Festa Popular que lleva su nombre y que organiza el Concello con la colaboración del tejido social de la parroquia. En el sorteo habitual de esta fiesta a favor de Cáritas hay, entre las donaciones de establecimientos, una camiseta del Celta, cedida por el Concello con la firma de Iago Aspas.
El programa arranca con una ruta mountain bike y andaina hasta el Castelo da Torre, habrá feria de artesanía todo el día, zumba (12:30), foliada con Meiramar (13:30), juegos populares, actuación de Peter Punk Pallaso (17:00) y concierto de Fiandola (19:30). Hay un punto de recogida de alimentos y productos de limpieza para Cáritas.
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Un barco del servicio de transporte a Ons rescata a 12 menores en paddle surf
- Rueda compromete en Cangas 350.000 euros para alentar el relevo generacional en el mar
- El hombre que durmió en una hamaca dentro de A Caracola
- Areamilla, «invadida» la noche del lunes por 18 autocaravanas
- «Espero ilusionarme con Cangas y sus cofradías y también aportarles ilusión»
- Los furtivos arrasan con las nécoras en la dársena del puerto deportivo de Moaña