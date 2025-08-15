Beluso y Cela viven sus grandes fiestas de Santa María

Las parroquias de Beluso y de Cela celebran por todo lo alto la festividad de Santa María. Las fiestas en Beluso, organizadas por el Concello de Bueu, ya comenzaron ayer con un espectáculo de magia y, por la noche, cine en la calle, a lo que ayudaron las buenas condiciones meteorológicas

El programa para hoy incluye pasacalles, a mediodía, con Os Liboreiros, fiesta infantil con hinchables a partir de las 17:30 y verbena, desde las 22:00 horas, con la orquesta «Distrito 7». El sábado actúa el grupo «Novos ventos» a las 20:00 horas y el Dúo Cóctel, a las 22:00 en la plazoleta de Beluso.

Por lo que respecta a Cela, hoy es el pistoletazo de salida de sus fiestas, que organiza una comisión con la colaboración del Concello, y que incluyen tres noches de grandes verbenas. Hoy hay sesión vermú a las 12:00. La misa solemne es a las 13:00 con posterior procesión, acompañada de la Banda de Música de Bueu, que ofrecerá después un concierto. A las 22:00 es la verbena con «Principal» y «Ámbar». El sábado hay misa solemne y procesión a las 13:00 acompañada por la charanga «A cabeza non para». La verbena estará amenizada por «Solara» y «Gin Toni´s». El domigo se repite misa y procesión, acompañada por la Banda Juvenil de Barro, y la verbena sonará con «Ritmo joven».