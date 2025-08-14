La travesía a nado O Fisgón reúne a 250 nadadores

La XIII edición de la Travesía a nado O Fisgón se celebrará mañana a partir de las 10:30 horas desde esta estatua en el centro de Moaña. El evento deportivo cuenta este año con 250 suscritos, entre adultos y niños. Para el primer grupo, en el que se contabilizan 220 personas, el recorrido será de 2300 metros, realizando un recorrido que culminará con una recta final desde la playa de Meira hasta el punto de inicio en el Fisgón. Este año participarán el campeón europeo de Trasplantados Mario López y el medallista paralímpico en París 2024 Dani Molina. Posteriormente habrá una prueba infantil donde 25 pequeños nadarán una distancia de 100 metros.