El SAF de Moaña vuelve a concentrarse en la jornada de huelga por la muerte de Porriño
Convocada por la CIG, pide a la Xunta un protocolo de seguridad
Trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Moaña volvieron a concentrarase ayer ante el Concello secundando el llamamiento del sindicato CIG que convocó para ayer una jornada de huelga en este servicio a nivel de Galicia, por la muerte de la trabajadora del SAF de Porriño Teresa de Jesús Rodríguez, hace dos semanas, presuntamente asesinada por el marido de la usuaria que atendía en el domicilio del matrimonio. La CIG demanda a la Xunta un protocolo de seguridad para las personas que trabajan en los SAF que se enfrentan a condiciones de alto riesgo físico y mental, expuestas a agresiones de todo tipo . La concentración contó también con la presencia de la alcaldesa, Leticia Santos.
La jornada de huelga de ayer, tal y como señalan en la CIG, se llevó a cabo con algunos concellos estableciendo servicios mínimos, como fue el caso de Moaña, con los que se garantizaron los servicios mínimos vitales, es decir, la atención al usuario o usuaria (levantar, asear, dar el almuerzo o la medicación) pero sin realizar las otras tareas en el entorno del usuario como poner lavadoras o limpiar.
Desde la CIG aseguran que están previstas más jornadas de huelga de cara a septiembre ya que el convenio colectivo está sin negociar desde 2012. El sindicato asegura que la Xunta debe de convocar una mesa de trabajo para aprobar este protocolo de seguridad, ya que es quien tiene las competencias, no los Concellos que únicamente adjudican el servicio y dependen de la consellería. Explica que es la Xunta quien valora a qué usuario atender y con cuantas horas y cuando se debe suspender un servicio. Los Concellos no pueden hacer nada en este sentido sin que antes la Consellería de Asuntos Sociais emita un informe, señala la CIG.
