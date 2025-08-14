El PP tilda la obra de Longán de ilegal y la alcaldesa recuerda que el arquitecto municipal la valida

El grupo municipal del PP sigue empeñado en poner tachas al fin del embudo de la calle Longán, que el gobierno local consiguió después de negociar con el propietario de una finca y permitir ensanchar la carretera. El PP denuncia lo que denomina pasividad y silencio del gobierno, que sigue sin entregar el informe técnico que acredite que el muro construido en la calle Longán cumple con la legalidad. El PP llega a la sospecha de que el gobierno local está actuando al margen de la normativa vigente y de los propios vecinos. Esta formación política advierte de que si no se presenta de inmediato el citado informe presentará una moción al pleno y acudirá al Valedor do Pobo. para que se reponga la legalidad. «Es intolerable que quienes presumen de transparencia sean los primeros en saltarse las normas de forma flagrante. No se puede exigir el cumplimiento a los ciudadanos mientras el propio Concello actúa como si estuviera por encima de la ley». Califica de absurda la gestión del ensanche de la vía porque se inician las obras en pleno verano, en época de mayor afluencia turística, provocando atascos continuos en el centro y castigando a laso vecinos de Coiro, que se ven obligados a dar rodeos interminables por Espíritu Santo o A Pedra Alta para poder llegar al casco urbano. «Esta chapuza no es solo un problema de tráfico, es la demolición de una falta total de planificación, de respeto por el interés general y de capacidad para gobernar. El PP de Cangas exige a la alcaldesa y a su equipo que dejen de actualr a golpe de improvisación y comiencen a gestionar pensando en los vecinos y no en sus intereses políticos», concluye.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) está un poco harta de las críticas de la oposición respecto a un problema que estos partidos políticos intentaron solucionar y no consiguieron. Es más, la regidora local conoce que el concejal del PP José Luis Gestido recibió todas las explicaciones oportunas del arquitecto municipal, pero como no eran de su agrado las ignoró por completo. Como señala Araceli Gestido, el Concello lo que hizo fue ampliar un vial, pero cuando el titular de la finca donde se construyó el muro quiera edificar deberá ceñirse a la alineación que ya están en las Normas Subsidiarias.

El arquitecto municipal basa su informe positivo en el artículo 89 de la Ley del Suelo. Usos y obras provisionales. «No obstante, la obligatoriedad de las observancias de los planes podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional en suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se inicie el procedimiento de gestión correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente prohibidos...». La regidora local afirma no está preocupada y considera que se trata de una maniobra del PP para quitar valor a algo importante.