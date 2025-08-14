El PP teme que se culpe a Costas de no acabar el paseo de Seara

El grupo municipal del PP de Moaña se pregunta si al gobierno local nacionalista le interesa acabar el paseo de Seara y si se va a dar prisa en este sentido. Entiende que nunca le interesó salvo para «contentar a sus amigos del BNG con la carpintería de sus dirigentes que suponemos disfrazarán de pública con alguna que otra actividad para disimular». Entienden que el astillero de Carlagho debería poder ser usado por cualquier asociación que lo pida, ya que la rehabilitación se hace con dinero público. Sobre el paseo, el PP teme que la estrategia para no hacerlo será culpar a Costas, cuyas competencias tiene la Xunta desde el día 1 de julio y que llenen la zona con pancartas de «Xunta culpable, paseo Xa».