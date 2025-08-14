Moaña coloca el cartel de agua no potable en la fuente de Fontecán, en el centro urbano

El Concello de Moaña colocó en la mañana de este jueves un cartel de agua no potable en la fuente de Fontecán, en al avendia Concepción Arenal, en pleno centro urbano. La Asociación de vecinos Praia-Seara avisó al Concello de la existencia de un "sabor raro" en el agua de esta fuente y desde el departamento de Medio Ambiente del Concello y de la concesionaria del abastecimiento Aqualia se realizó un análsis que confirmó que el agua no es potable por la presencia de bacterias coliformes y se identificó la contaminación microbiológica por Eschericha coli.

El concejal de Obras y Servicios, Daniel Costas, destaca que las fuentes tradicionales son analizadas anualmente y tan sólo cuando se denota este tipo de contaminación se avisa y desde el Concello se procede a especificarla, aunque el Concello no puede recomendar beber de ninguna fuente de origen natural ya que no se puede garantizar su potabilidad en cada momento. Recuerda que la única agua de la que se garantiza sus óptimas condiciones sanitarias es la de la red de abastecimiento municipal.

Con respecto al agua de Fontecán, el concejal señala que realizarán contraanálisis y seguimiento para ver cómo evoluciona. Añade que el agua de esta fuente sufrió durante años diferentes estados, hasta llegar a secarse por los diferentes cambios de suelo alterando las vetas naturales por las que pasa. Con respecto a la contaminación, señala que puede producirse por múltiples situaciones y sin lugar definido en el subsuelo ya que el acuífero al que pertenece es muy difuso y variable. Matiza que la red de abastecimiento municipal está monotorizada y no hay constancia de ninguna posible filtración al acuífero, por lo que desde el Concello sospechan de otras causas naturales.