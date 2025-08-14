Moaña adjudica la mejora de la piscina por 330.789 euros

El Concello de Moaña resolvió ayer el proceso de licitación de la mejora de la piscina municipal con la propuesta de adjudicación a la empresa Deseño Enxeñaría e Xestión de Obras (DEXO), por importe de 330.789 euros. Se trta de la oferta más baja presentada por las tres empresas que optaron a la licitación de este proyecto, denominado "Melloras para fomentar o turismo deportivo sostible da piscina municipal". El proyecto, elaborado por A3 Proyectos Sociedade Cooperativa Galega y que sirvió para que el Concello concurriera a la convocatoria de ayudas de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y Deportes para mejora y organización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, prevé mejoras de sostenibilidad, digitales y de accesibilidad.

Se prevén mejoras de eficiencia energétiva en la instalación de calefacción y agua caliente, dos calderas de biomasa con pellets, sustitución del equipo actual de la deshumectadora por uno de mayor caudal y eficiencia y la implantación de una instalación fotovoltaica en el tejado con 68 módulos de paneles. Endigitalización se prevé la instalación con un software de gestióon de centros deportivos con un abanico de servicios y herramientas, no sólo para los gestores sino para los usuarios y trabajadores; además de la colocación de tótems digitales de última generación que permiten información en tiempo real y la instalación de básculas conectadas a la wifi. Por lo que respecta a las mejoras de la accesibildiad, se hará un vestuario accesible en el lugar destinado a un aseo que no cumple con la actual normativa, nueva sinaléctica accesible con braille en todos los elementos y pictogramas adaptados que sirvan de guía a personas con trastorno del espectro autista.