Mercadillo en Banda do Río

La Asociación de Veciños da Banda do Río celebró ayer la primera jornada de su mercadillo de artesanía y objetos de segunda mano, que se desarrolla en el paseo. Hoy será la segunda y última jornada, en horario de 18.00 a 00.00 horas.

