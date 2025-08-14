Mercadillo en Banda do Río
La Asociación de Veciños da Banda do Río celebró ayer la primera jornada de su mercadillo de artesanía y objetos de segunda mano, que se desarrolla en el paseo. Hoy será la segunda y última jornada, en horario de 18.00 a 00.00 horas.
