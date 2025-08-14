Medio Ambiente reparte 140.000 euros en el área de influencia del parque nacional

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático publicó ayer la resolución con el reparto de las ayudas dentro del área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Illas Atlánticas. En total se subvencionarán una veintena de iniciativas, de las que dos están directamente relacionadas con la isla de Ons. Una es una solicitud de una vecina para obras de mantenimiento y recuperación de la tipología constructiva tradicional de una casa, para lo que recibirá 6.000 euros. La segunda es de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), que propone un campamento de voluntariado ambiental en la isla bueuesa, para lo que recibirá casi 6.000 euros.

El departamento autonómico explica que se agotó la práctica totalidad del presupuesto destinado a estas ayudas para la anualidad de 2025, que asciende a 141.000 euros. Los proyectos más numerosos son los que impulsan entidades sin ánimo de lucro, que suponen más de la mitad y una inversión de más de 64.000 euros. Las propuestas presentadas por empresas fueron 8, con desembolso de 48.000 euros; por parte de los concellos hubo dos iniciativas, que suponen casi 20.000 euros; y solo hubo un proyecto particular, que es el de la rehabilitación de la casa en Ons.