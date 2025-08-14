Herido un menor que cayó desde la senda a las furnas de Santa Marta en Cangas

Un adolescente ha resultado herido esta mañana en Cangas al caer desde una altura de unos 5 metros en la zona de la playa de Santa Marta en Darbo cuando iba por la senda litoral y, por causas que se desconocen hasta ahora, cayó desde el mirador de las furnas a las rocas.

El menor fue rescatado en un primer momento por familiares y amigos desde el mar con una balsa y fue atendido con un golpe en la cabeza por el personal sanitario desplazado en la ambulancia sanitarizada y otra del 061.

Hasta el lugar se desplazaron el Grupo municipal de Emergencias de Cangas, Policía local y Guardia Civil