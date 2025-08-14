La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta

Agentes del Pacprona (patrulla del Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra y Cangas, junto con Gardacostas han denunciado a un varón de 59 años y vecino de Moaña por tenencia de cerca de 1.000 kilos de sardinas en su furgoneta.

El conductor fue interceptado en un control Paciap (Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras) en la autovía AP-9, al observar que el vehículo intentaba eludir su presencia.

Una vez parado, revisaron en su interior y hallaron una gran cantidad de sardinas, distribuidas en diversas cajas. El hombre carecía del documento necesario que acompaña los productos de pesca hasta los puntos de venta, y por ello fue denunciado en base a la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, al no poder garantizar el origen ni la trazabilidad de esa captura.

Fueron incautadas un total de 61 cajas de sardinas, con un peso de casi 1.000 kilos, que finalmente fueron entregadas al banco de alimentos de Pontevedra.

Además, el hombre también fue denunciado por los agentes de tráfico, al exceder en casi 400 kilogramos el peso de la carga que permitía su furgoneta,