Gaitas de Son de nos en la procesión en San Martiño

El grupo de gaitas «Son de nos» acompañará la procesión de la Virgen del Rosario y de San Roque en San Martiño de Moaña, que los vecinos celebran mañana viernes, en la festividad de Santa María y tras una misa a las 12:00, recuperando una tradición de hacía 30 años. Está organizada por la Cofradía de La Soledad, como primera actividad tras su puesta en marcha.

