Don Severo no quiere hacer declaraciones

El párroco de Cangas, el que todavía lo es, Severo Lobato, no quiere declaraciones, a pesar de que su próximo relevo, Santiago Pérez, sí que las hizo. Don Severo, para sus feligreses más fieles, es un hombre de pocas palabras para la prensa. No quiere estar en el candelero, o en candelabro, que diría Mazagatos, el prefiere la intimidad de la sacristía, la oración a la fama. Dentro de poco ya no se verá su figura pasear en invierno por Rodeira. Los fieles están esperando a saber si en la homilía del domingo comunicará su cambio de parroquia.

La calle Longán y los dimes y diretes

Por alguna razón que desconocemos el PP quiere hincarle el diente al gobierno por la obra que permite ensanchar la calle Longán en un lugar muy conflictivo para el tráfico. También apuntó manera similares ACE. Y nos extraña, porque hubo monetarizaciones que en su día se realizaron que fueron muy llamativas y nadie dijo nada. Nosotros las recordamos perfectamente.