El Concello da 10 días de plazo para podar los árboles de García Arenal

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, firmó el martes la orden de ejecución por la que se da un un plazo de 10 días hábiles al propietario de la finca de García Arenal para la poda de las ramas de los árboles que no cumplen con la distancia a linderos.

De esta manera, el Concello concluye un largo expediente y da cumplimiento a lo acordado con los vecinos de O Real que en junio habían protestado por la falta de limpieza de esta finca, cuya maleza en el interior ya fue desbrozada. La alcaldesa asegura que lo que tiene que hacer ahora el propietario es la poda en altura de los árboles que lindan con la vía pública y propiedades particulares. Recuerda que el expediente ya se había abierto antes de las quejas de los vecinos, pero había que seguir un trámite burocrático de información del técnico y jurídico.