El Concello contabiliza cuatro terrazas que siguen sin licencia y las levantará

El Concello de Cangas tuvo que advertir a diez locales que sus terrazas instaladas en distintos puntos de la villa carecían de la licencia oportuna. Propietarios de seis de los diez establecimientos advertidos, acudieron al Concello a pagar la tasa correspondiente. Lo hicieron con distintas excusas: que si un olvido, que si la gestoría no me avisó. El caso es que pudieron solucionar su problema y el Concello permitió que sigan abiertas. Sin embargo, cuatro locales no acudieron al Concello a legalizar sus terrazas y el gobierno municipal, concretamente desde la concejalía de Urbanismo que dirige Antón Iglesias, dio orden a la Policía Local para que las levantara por carecer de licencia. Y todo esto ocurre en el mes de agosto, a pesar de que Urbanismo lleva avisando desde el invierno de la necesidad de pagar la tasa correspondiente para poder abrir una terraza. Se trata de una situación anómala que el Concello no está dispuesto a permitir, ya que se trata de ocupación de la vía pública. También se está permanente pendiente de que las terrazas que tienen licencia se ajustan a la misma. En este sentido, el gobierno local tuvo que actuar recientemente por denuncias vecinales por ruido. En este aspecto, Urbanismo no piensa bajar los brazos.

Las terrazas de Cangas están llenas desde antes incluso del mes de julio. Ahora pasear por Eugenio Sequeiros es tan difícil como hacerlo por el paseo de Rodeira.