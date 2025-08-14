Charla «Texto e territorio» en las jornadas «Ollándonos no espello do tempo»

De izq. a dcha.: María Tula, Salvador Otero, Marta Otero, Adrián Pérez y Fernando Otero. | T.G.

De izq. a dcha.: María Tula, Salvador Otero, Marta Otero, Adrián Pérez y Fernando Otero. | T.G.

REDACCIÓN

Bueu

El colectivo O Mar por Diante organizó ayer una nueva charla dentro de su ciclo «Ollándonos no espello do tempo». La de ayer era la quinta edición de un encuentro titulado «Texto e territorio», que reúne a autores naturales de Bueu o relacionados con la localidad.

Los invitados de ayer eran Adrián Pérez Bote [nacido en Vigo, pero cuya familia paterna es de Beluso], que ganó el Premio Illa Nova con su novela «Baixo o ceo de xeo»; María Tula Méndez, arquitecta y artista plástica, también con vinculación familiar con Bueu; la historiadora del arte e hija de José Benito Otero Baena Marta Otero García; y Fernando Otero, vecino de Bueu y autor del libro «De Petís a Carrasqueira» y del más reciente «Soldado Costante. Un galego de Bueu na Guerra Civil». La charla estuvo moderada por Salvador Otero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents