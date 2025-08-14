Charla «Texto e territorio» en las jornadas «Ollándonos no espello do tempo»
REDACCIÓN
El colectivo O Mar por Diante organizó ayer una nueva charla dentro de su ciclo «Ollándonos no espello do tempo». La de ayer era la quinta edición de un encuentro titulado «Texto e territorio», que reúne a autores naturales de Bueu o relacionados con la localidad.
Los invitados de ayer eran Adrián Pérez Bote [nacido en Vigo, pero cuya familia paterna es de Beluso], que ganó el Premio Illa Nova con su novela «Baixo o ceo de xeo»; María Tula Méndez, arquitecta y artista plástica, también con vinculación familiar con Bueu; la historiadora del arte e hija de José Benito Otero Baena Marta Otero García; y Fernando Otero, vecino de Bueu y autor del libro «De Petís a Carrasqueira» y del más reciente «Soldado Costante. Un galego de Bueu na Guerra Civil». La charla estuvo moderada por Salvador Otero.
