Cangas se prepara para su vigésima Feira de Oportunidades
Este año participan 28 establecimientos procedentes de Cangas, Moaña y Bueu
Las jaimas para la Feria de Oportunidades ya están instaladas en los alrededores de los Xardíns do Sinal. Estas carpas albergarán a partir de mañana viernes a los establecimientos que participan en este evento, que se desarrolla a lo largo del fin de semana hasta el domingo 17 de agosto. El horario de apertura al público será de 10:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:30 horas.
Este año participan 28 empresas procedentes de Cangas, Moaña y Bueu, que ofrecerán al público asistente una amplia variedad de sus productos en stock a precios muy reducidos. Entre los artículos disponibles habrá ropa para todas las edades, calzado, complementos, juguetería, lencería, material de deporte, informática, telefonía móvil, decoración, etc.
La asociación de comerciantes de Cangas (ACICA), integrada en la Federación de Comerciantes e Industriais do Morrazo (FECIMO), como entidad que organiza la feria, invita a los vecinos y a los turistas a visitar este espacio para «mostrar su apoyo al comercio local, comprando en establecimientos de confianza sin tener que realizar grandes desplazamientos».
