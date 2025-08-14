Bueu chora Polo Correo do Vento
O ilustrador e escritor Carlos Álvarez, que participou en multitude de eventos culturais na vila e que foi xogador do Bueu Atlético, finou onte en Pontevedra
Estes días o calor é abafante e o aire apenas se move. Aínda así o vento está triste e láiase porque acaba de finar Carlos Taboada Álvarez, un dos integrantes do colectivo cultural Polo Correo do Vento. O escritor e ilustrador era natural de Pontevedra, pero mantivo unha intensa relación con Bueu grazas a multitude de actividades culturais nas que participou. Xa fose en contacontos, en murais ou na publicación de libros dedicados a persoeiros da vila. E tamén a través do deporte porque foi porteiro do Bueu Atlético de balonmán. Tanto o Concello como o clube mostraron o seu pésame a través das súas redes sociais.
A noticia do seu pasamento foi toda unha conmoción polo repentino e porque tiña só 45 anos. Era licenciado en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo e xunto a Enrique Mauricio Iglesias formou Polo Correo do Vento.
O inesperado éxito dun conto para nenos valeulles un encargo de sete libros por parte de Edicións Xerais, que logo derivou en múltiples contacontos en centros educativos e poder adicarse en exclusiva ao traballo como escritor, ilustrador e editor.
Ao longo destes anos Polo Correo do Vento foi unha presenza constante nas actividades organizadas pola Concellería de Cultura de Bueu. E non só a través de contacontos. O mural da fachada da Casa do Pobo de Beluso, dedicado a artista Maruja Mallo e o seu «Cuaderno de Beluso», ou do pavillón Pablo Herbello levan a súa sinatura. Tamén o que estaba na planta baixa da Biblioteca Torrente Ballester e que desapareceu tras a reforma do edificio.
Unha relación tamén a través de libros como «O abecedario na maleta. Pequena biografía de Matilde Bares», «Meiga nova, metade anxo, metade marisco: Pequena biografía de Maruja Mallo» ou «Os gozosos anos 30», que foron encargos feitos no seu momento polo Concello de Bueu.
