Bronlle celebra su fiesta con artesanía, deporte y música

Los 60 robles que dan sombra a los 6.000 metros cuadrados de la carballeira de Bronlle en Meira volverán a acoger durante todo el día de mañana la festa popular que lleva su nombre, recuperada desde el Concello de Moaña con el tejido social de la parroquia desde 2017. La programación comenzará a las 9:30 horas con una ruta de mountain bike por los montes de Meira en colaboración con el club Bicivoladores. El recorrido será de 30 kilómetros y tanto la salida como la llegada será en Bronlle. A las 10:00 horas, habrá una caminata por el sendero del Barranco do Faro organizada por el club de Atletismo Samertolameu y la Xunta de Montes de Meira. La muestra de artesanía se abrirá a partir de las 11:00 horas. La asociación Zumba-Fitness llevará a cabo un taller de zumba dirigido para todos los públicos a las 12:30 horas. El baile y las actuaciones en la carballeira comenzarán a las 13:30 horas con una fiesta a cargo de la entidad cultural y folclórica Meiramar-Axoúxeres. La comida será a las 14:30 horas, con un puesto con pulpo y huevos fritos con pan de maíz. La fiesta continúa por la tarde con un concierto de Brais das Hortas a las 17:00 horas. Una hora y media más tarde, Meiramar-Axóuxeres llevará a cabo un taller de baile tradicional gallego. La fiesta popular en Bronlle terminará a las 19:30 horas con un concierto de folk con el grupo Ardentía. Durante toda la jornada habrá un punto de recogida de alimentos non perecederos y productos de limpieza que se destinarán a la oficina de Cáritas Meira. La fiesta, organizada por el Concello con el tejido social de la parroquia, fue presentada ayer en la carballeira.